تقديم الخدمة الطبية لـ614 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ614 ألفًا و880 سيدة، والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لدعم صحة المرأة، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 614 ألفًا و880 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مشيرًا إلى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.وأوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة هدفها الكشف على الامراض المزمنة الغير السارية، مثل أمراض السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وامراض السكر بالدم، من خلال قياس الوزن، والطول، وضغط الدم، وتحليل سكر عشوائي في الدم، واجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام، ومغاغة المركزي، ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل إشاعات، وتحاليل متقدمة، إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانًا.