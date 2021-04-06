رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تقديم الخدمة الطبية لـ614 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية بالمنيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:08 م
الخدمة الطبية
الخدمة الطبية
المنيا ـ على حسين
طباعة
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ614 ألفًا و880 سيدة، والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لدعم صحة المرأة، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 614 ألفًا و880 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مشيرًا إلى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة هدفها الكشف على الامراض المزمنة الغير السارية، مثل أمراض السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وامراض السكر بالدم، من خلال قياس الوزن، والطول، وضغط الدم، وتحليل سكر عشوائي في الدم، واجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام، ومغاغة المركزي، ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل إشاعات، وتحاليل متقدمة، إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانًا.


تقديم الخدمة الطبية لـ614 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية بالمنيا
تقديم الخدمة الطبية لـ614 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية بالمنيا
تقديم الخدمة الطبية لـ614 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية بالمنيا
تقديم الخدمة الطبية لـ614 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية بالمنيا
تقديم الخدمة الطبية لـ614 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية بالمنيا
تقديم الخدمة الطبية لـ614 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية بالمنيا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

image description

تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

محافظ أسيوط ومسؤولي الري يتابعون أعمال تأهيل الترع بالمحافظة

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
المزيد

الثقافة

علاء الدين أيوب يفوز بجائزة خليفة التربوية في مجال البحوث

«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»