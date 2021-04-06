«العفو الدولية»: كورونا تتسبب في تردي حقوق الإنسان عالميًا

أعربت منظمة العفو الدولية عن استيائها من حدوث تردي واضح في وضع حقوق الإنسان بالنسبة لملايين الأشخاص في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضحت المنظمة بمناسبة نشر تقريرها السنوي أن تفشي الوباء تسبب في تزايد اللامساواة والتمييز والقمع في كثير من الأجزاء بالعالم.وقال الأمين العام لفرع المنظمة في ألمانيا ماركوس بيكو: "كثير من الدول أساءت استخدام الأزمة الصحية من أجل مواصلة تفكيك مبادئ متعلقة بسيادة القانون وتقييد حقوق، أو قبلت بسهولة موت أشخاص من الفئات الأكثر عرضة للخطر أو من القطاع الصحي".وذكرت المنظمة في انتقادها أن الوباء العالمي كشف بلا رحمة نقاط الضعف في التعاون الدولي، وجاء في تقرير المنظمة أنه تم تقويض مبادرة كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية من أجل توزيع لقاح على دول فقيرة من جانب روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.