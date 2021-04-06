ضبط متهم في واقعة مقتل 3 أشخاص بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى فى قنا، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهم فى واقعة مقتل 3 أشخاص بقرية كوم السيد التابعة للوحدة المحلية بقرية أولاد نجم بنجع حمادي.كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مرفق الإسعاف بمقتل أب ونجله وصاحب مقهى بطلق نارى على يد لصوص مجهولين بأولاد نجم في نجع حمادى بعد تصديهم لهم.وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن مقتل "الهوارى. ن" 40 عامًا، موظف، ونجله "عمار" 16 عامًا، و"عبدالرشيد. ش"، 47 سنة، توفي بعد دخوله المستشفى.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "صلاح. ع. ص"، مقيم بقرية أولاد نجم، أثناء اختبائه عند خطيبته بقرية هو، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وجارٍ البحث عن المتهم الثاني.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.