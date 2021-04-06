حملة مكبرة الإزالة الإشغالات والتعديات في «ببا» جنوب بني سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي، مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات.ويأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من خمسمائة حالة إشغال متنوعة بشارع التحرير، خلف قصر ثقافة ببا، ميدان الشبكة، شارع بورسعيد، كوبري المحطة، شارع المستشفى، شارع الإضافية بفابريقة ببا حيث تم رفع (درج سلالم، إعلانات ولافتة متنوعة غير مرخصة، باعة جائلين، بروزات وتندات، فاترينات، كراسى، حوامل استاند خشب وحديد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.