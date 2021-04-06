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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد الغرف والمصرف المتحد ينظمان ورشة عمل لسيدات صناعة «التلي» بسوهاج

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:16 م
المصرف المتحد واتحاد
المصرف المتحد واتحاد الغرف التجارية،
راندا التوني
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نظم المصرف المتحد واتحاد الغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بمقر الغرفة التجارية بسوهاج حول الخدمات التمويلية والحلول الرقمية لسيدات الأعمال من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة؛ بهدف تنمية الوعي بالمهارات الرقمية المطلوبة للمشروعات التي تتمتلكها المراة وفقا لآليات سوق العمل.

حضر ورشة العمل من جانب الغرف التجارية بسوهاج، خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية، وأحمد اللبان، نائب رئيس الغرفة التجارية، وجيهان علي ربيع، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية.

وعرض فريق عمل المصرف المتحد، الخدمات والبرامج التمويلية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغروالمتخصصة لتمكين المراة وزيادة معدلات التشغيل بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصة محافظة سوهاج، حيث تتمتع بميزة نسبية كبيرة في المشغولات اليديوية خاصة منتجات أخميم، وصناعات التلي وأيضا الصناعات الحرفية.

كما قام فريق العمل بعرض مجموعة الحلول الرقمية للمصرف المتحد والتي تعمل تحت مستمي "بنكك على الخط" على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لتوعية العملاء بوسائل الدفع الرقمية من موبيل بنكي وانترنت بنكي وأيضا المحفظة الرقمية وماكينات صراف آلي، ما يُساهم في توفير وقت وجهد العملاء.

وأوضحت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال المصرف المتحد، أن المراة المصرية تمثل 49.1% من تعداد سكان مصر، وأن نسبة البطالة بين الإناث وصلت إلى 22.4%. وذلك وفقا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2019 الماضي، وهذا يعني أن نسبة مساهمة المراة ضئيلة جدا في سوق العمل. وان المجتمع المصري يفقد نحو 40% من طاقته البشرية نتيجة تحديات عمل المراة.



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