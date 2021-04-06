رئيس الوزراء الإيطالي: ليبيا تشهد لحظة فريدة بعد اختيار الحكومة

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن ليبيا تشهد لحظة فريدة بعد اختيار حكومة وحدة وطنية نالت الاعتراف والشرعية من طرف البرلمان وتمضي قدما في المصالحة الوطنية.وأضاف دراجي، في تصريح نقتله وكالة الأنباء الإيطالية، أن المطلب الأساسي للمضي قدمًا في التعاون هو استمرار وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك رغبة في إعادة التبادل الاقتصادي والثقافي إلى المستويات التي كانت عليها قبل 5-6 سنوات.وعن لقائه مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، قال: "لقد كان اجتماعا مرضيا بشكل غير عادي، تحدثنا عن التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة"، مشيرا إلى أن إيطاليا ستزيد المنح الدراسية للطلاب الليبيين ونشاط المعهد الثقافي الإيطالي.