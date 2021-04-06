التشيك تسعى لتخفيف قيود كورونا

تتوقع جمهورية التشيك اتخاذ الخطوات الأولى نحو تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا لقطاعي تجهيز الأطعمة وتجارة التجزئة بحلول نهاية الشهر الجاري.وقال وزير الداخلية يان هاماتشيك لصحيفة "إم إف دنيس" اليوم الثلاثاء: "في حال سارت الأمور بصورة جيدة، يمكن فتح المحال التجارية ومناطق تناول الطعام الخارجية تدريجيا في نهاية أبريل الجاري".ويذكر أن معظم المحال في جمهورية التشيك أغلقت منذ أكتوبر الماضي بسبب جائحة كورونا، ماعدا خلال فترة قصيرة قبل عيد الميلاد، وتم استثناء المحال التي تعتبر أساسية مثل محال بيع الأغذية والصيدليات من هذه القاعدة.