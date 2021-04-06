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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «الرولر كوستر» في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:14 م
الرولر كوستر
الرولر كوستر
أمير محمد خالد
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يعرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، اليوم، فيلم الرولر كوستر للفنانة ملك بدوي التي أخرجت من قبل عدة أفلام قصيرة، والفيلم دراما نفسية تلعب بطولته وكتبته ملك نفسها، والتي تستعد لطرح استعراض جديد لها في شهر رمضان المقبل.

و كانت ملك بدوي قد تميزت في إطلالتها الخاصة، ضمن أحداث الجزء الثالث من حلقات مسلسل " الأنسة فرح" والذي شاركت فيه كضيفة شرف، ولعبت خلاله شخصية كاميليا قريبة الشخصية الرئيسية فرح التي تلعبها أسماء أبو اليزيد، والتي تظهر لتقلب الأحداث وتثير العديد من المشاكل والمواقف الكوميديا ولكن بحسن نية.

وقد قدمت الفنانة العديد من الأعمال الناجحة مثل لعنة كارما، والطوفان، والزوجة رقم 18، ولها العديد من الأعمال الاستعراضية الغنائية الناجحة مثل مهرجان جرحي أنا، ولا مش أنا.

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