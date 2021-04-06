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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تنفذ خطة لحماية شاطىء الديبة والمنتزه من آثار المناخ

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوي
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تنفذ الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الرى، أعمال خطة العام الجديد بشأن حماية شواطئ المدن الساحلية المختلفة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة، للحفاظ على الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة، ومنها الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ وبورسعيد ورأس البر ورشيد.

وتفقد المهندس أشرف حبيشي، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة بمحافظة الإسكندرية، والذي يتم على ثلاثة مراحل فى مناطق الحائط البحرى والكوبرى الأثرى والفنار بقيمة إجمالية 75 مليون جنيه، للحد من الآثار السلبية للتعيرات المناخية وعوامل النحر والتعرية.

وقال حبيشي، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات لحماية شواطىء المدن الساحلية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإرتفاع درجات الحرارة ومنها مشروع حماية المنتزه من خلال خطة متكاملة، في أعقاب إجراء دراسة شاملة وطرح المشروع على إحدى الشركات المنفذة وبدء الأعمال.

في ذات السياق، تفقد المهندس على السعيد أبوصالح، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ بشرق الدلتا، بحضور لجنة التفتيش الفنى بالديوان العام بالوزارة برئاسة المهندس جمعة الشامي، مدير عام التفتيش الفني بالوجه البحري، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع حماية المناطق المنخفضة غرب بوغاز الجميل حتى قرية الديبة من آثار المناخ.

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