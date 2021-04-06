ضبط 23 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

وجه اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بحملة أمنية موسعة بنطاق المديرية لضبط تجار ومحرزي الأسلحة النارية الغير مرخصة والذخائر بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي تنسيقًا وفرع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.وقال اللواء حسن محمود، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيدًا على قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.أسفرت جهود الحملة التي قادها ضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام عن ضبط "بندقية الية عيار 7.62 ×39، وعدد 6 بنادق خرطوش عيار 12، وعدد 12 فرد روسي محلي الصنع، وعدد 4 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، بإجمالي عدد 23 قطعة سلاح ناري متنوعة دون ترخيص".