فريق بحث للقبض على متهم بحرق جثة بعد دفنها بيوم في مقابر حلوان

كشف مصدر امني بمديرية أمن القاهرة، أن اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر بتشكيل فريق بحث من رجال مباحث حلوان لتحديد هوية المتهم بحرق جثة ممرضة، بعد دفنها داخل مقابر أسرتها بيوم في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.وكان المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة متفحمة ملقاة داخل مقابر أسرتها بمقابر عزبة الوابور بدائرة القسم، وبانتقال رجال مباحث حلوان تبين أن الجثة لسيدة كانت تعمل ممرضة توفت إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد، قبل العثور على جثتها متفحمة بيوم.وبمناقشة ذويها أفادوا بأنه فور وفاتها قاموا بدفنها داخل مقابر الاسرة، وتفاجئوا في اليوم الثاني بإبلاغهم أن أحد تسلل لداخل المقابر وحرق الجثة وترك باب المقابر مفتوح.