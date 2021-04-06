الأنبا بشارة جودة يزور إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك

زار الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، كنيسة مار جرجس والأم تريزا بأبوقرقاص.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي مع شعب الرعية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المطران ألقى كلمة العظة حول لقاء يسوع بالسامرية.بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.