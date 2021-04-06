فرنسا تبدأ إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أعلنت السلطات في فرنسا أنها ستشرع في تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ابتداء من غد الأربعاء، بفضل عدد من مصانع المناولة الموجودة في البلاد.وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم، أن الهدف يتمثل في إنتاج 250 مليون جرعة بحلول نهاية العام، ما يشير إلى أن الجرعات الأولى ستخرج من مصنع "ديلفارم"، الواقع في (أور- إي-لوار) شمالي فرنسا، علما بأن هذا المصنع كان قد وقع عقدا مع شركة (فايزر- بايونتيك).وأضافت القناة أنه بعد صرف عدة ملايين من اليورو في الاستثمارات، والتي مولت جزئيا من طرف الدولة، إلى جانب 5 أشهر من التحضير، فإن كل شيء جاهز لتعبئة اللقاحات، التي تأتي مكوناتها الأساسية من ألمانيا.وسيساعد إنتاج اللقاح المحلي في تعزيز حملة التطعيم بفرنسا، حيث خلف الفيروس أكثر من 96 ألف حالة وفاة منذ ظهوره.يذكر أن أكثر من 9.2 مليون شخص حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد في فرنسا، وفقا لبيانات صادرة عن وكالة الصحة العامة الفرنسية، الأحد الماضي؛ حيث تعتزم السلطة التنفيذية الفرنسية تلقيح 30 مليون مواطن بحلول الصيف المقبل، بما في ذلك 10 ملايين اعتبارا من منتصف أبريل و20 مليونا في منتصف مايو المقبل.