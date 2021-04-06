رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: علاج 2.7 مليون مريض على نفقة الدولة بـ9 مليارات جنيه

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:41 م
علاج مريض على نفقة
علاج مريض على نفقة الدولة
أميرة ممدوح
طباعة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بلغ 205.2 ألف ممرض عام 2019 مقابل 196.7 ألف ممرض عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4.3%، وارتفع إجمالي عدد الأطباء إلى 116.3 ألف طبيب (بشري أسنان) عام 2019 مقابل 113.3 ألف طبيب عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.7%.

وانخفض إجمالي عدد المستشفيات إلى 652 مستشفى عام 2019 مقابل 691 مستشفى عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 5.6%.

وبلغ إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 56.9 مليون منتفعًا عام 2019 مقابل 55.6 مليون منتفعًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.3%، كما بلغ إجمالى عدد مراكز الإسعاف 1516 مركزًا عام 2019 مقابل 1464 مركزًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.6%.
وبشأن القطاع الخاص، بلغ إجمالي عدد الأطباء 31.4 ألف طبيب (بشريأسنان) عام 2019 مقابل 30.7 ألف طبيب عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.2%.
وبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 22.3 ألف ممرض عام 2019 مقابل 22.8 ألف ممرض عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 2.2%.
كما بلغ إجمالى عدد المستشفيات 1130 مستشفى عام 2019 مقابل 1157 مستشفى عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 2.3%.
وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 2.7 مليون مريض بتكلفة 9.03 مليار جنيه عام 2020 مقابل 3.6 مليون مريض بتكلفة 10.4 مليار جـنيه عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 12.9% في تكاليف العلاج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

image description

تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

محافظ أسيوط ومسؤولي الري يتابعون أعمال تأهيل الترع بالمحافظة

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
المزيد

الثقافة

علاء الدين أيوب يفوز بجائزة خليفة التربوية في مجال البحوث

«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»