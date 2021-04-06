«الإحصاء»: علاج 2.7 مليون مريض على نفقة الدولة بـ9 مليارات جنيه

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بلغ 205.2 ألف ممرض عام 2019 مقابل 196.7 ألف ممرض عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4.3%، وارتفع إجمالي عدد الأطباء إلى 116.3 ألف طبيب (بشري أسنان) عام 2019 مقابل 113.3 ألف طبيب عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.7%.وانخفض إجمالي عدد المستشفيات إلى 652 مستشفى عام 2019 مقابل 691 مستشفى عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 5.6%.وبلغ إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 56.9 مليون منتفعًا عام 2019 مقابل 55.6 مليون منتفعًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.3%، كما بلغ إجمالى عدد مراكز الإسعاف 1516 مركزًا عام 2019 مقابل 1464 مركزًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.6%.وبشأن القطاع الخاص، بلغ إجمالي عدد الأطباء 31.4 ألف طبيب (بشريأسنان) عام 2019 مقابل 30.7 ألف طبيب عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.2%.وبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 22.3 ألف ممرض عام 2019 مقابل 22.8 ألف ممرض عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 2.2%.كما بلغ إجمالى عدد المستشفيات 1130 مستشفى عام 2019 مقابل 1157 مستشفى عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 2.3%.وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 2.7 مليون مريض بتكلفة 9.03 مليار جنيه عام 2020 مقابل 3.6 مليون مريض بتكلفة 10.4 مليار جـنيه عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 12.9% في تكاليف العلاج.