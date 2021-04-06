الأقباط الكاثوليك بميلانو يحتفلون بعيد القيامة المجيد

احتفلت كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي للأقباط الكاثوليك بميلانو، بعيد القيامة.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ترأس القداس الإلهي الأب يؤانس مسعود راعي الكنيسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جاء ذلك مع حضور شعب الكنيسة للاحتفال والصلاة معًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.