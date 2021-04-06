عُمان وسويسرا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد بن حمود البو سعيدي، مع رئيس المجلس الاتحادي، ووزير الخارجية السويسري، إجناسيو كاسيس، سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعراضا سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على الجهود المشتركة للبلدين في دعم كافة المبادرات السلمية الهادفة لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين.وقام وزير الخارجية العٌماني ونظيرة السويسري بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.