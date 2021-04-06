باكستان: روسيا بلد مهم بالمنطقة.. وعلاقاتنا معها تدخل عهدا جديدا‎

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعد بلدا هاما في المنطقة، مؤكدا أن "علاقات باكستان مع موسكو تدخل عهدا جديدا".وقال قريشي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن العلاقات الروسية الباكستانية شهدت نموًا في الآونة الأخيرة، وأن الزيارة ستعطي دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين.جاءت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني في رسالة عبر الفيديو حول الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف لباكستان اليوم الثلاثاء والتي من المقرر أن تستغرق يومين.وتابع قائلا، إن إسلام آباد وموسكو حريصتان على تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مجالات التجارة والطاقة والدفاع إلى جانب التنسيق حول القضايا الإقليمية.