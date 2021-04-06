رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعتقل 18 شخصا بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:03 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
طباعة
أعلن الادعاء العام الألماني القبض على 18 شخصا في إطار تحقيق دولي في مخطط احتيال عبر الإنترنت.

وأعلن مكتب الادعاء العام في مدينة بامبرج الألمانية اليوم الثلاثاء أنه تم اعتقل المشتبه بهم، تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما، في كوسوفو.

كما صادر المحققون 7 سيارات وحوالي 160 ألف يورو (189 ألف دولار) من الأموال النقدية، وجمدوا عدة حسابات بنكية بحوالي 700 ألف يورو.

وفي برلين كانت هناك مداهمات لمنازل ومكاتب أعضاء العصابة الدولية المشتبه بهم.

وتشتبه السلطات في أن المتهمين اتصلوا بأشخاص وأقنعوهم بفتح حسابات من خلال منصة على الإنترنت وتحويل مبالغ كبيرة للاستثمار ومع ذلك، لم يتم استثمار الأموال مطلقا كما وعدوا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

تراجع أعداد المواليد فى مصر لأقل مستوياتها منذ 2010

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل


الصور

image description

تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

محافظ أسيوط ومسؤولي الري يتابعون أعمال تأهيل الترع بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

الأكثر قراءة

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
المزيد

الثقافة

«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة