ضبط المتهم الرئيسي في واقعة «أولاد نجم» بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس المباحث، المتهم الرئيسي، في واقعة مقتل شهداء الشهامة بقرية كوم السيد التابعة للوحدة المحلية بقرية أولاد نجم بنجع حمادي.وكان 3 أشخاص بينهم موظف ونجله، لقوا مصرعهم فجر الأحد، بطلقات نارية، على يد لصوص بمنطقة كوم السيد بأولاد نجم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بمقتل موظف بالكهرباء ونجله وصاحب مقهى بطلق ناري على يد لصوص مجهولين بأولاد نجم في نجع حمادي.وكشفت التحريات أن الحادث أسفر عن مصرع الهواري نظير عبد العاطي صديق، 40 عامًا، موظف بالكهرباء، ونجله عمار، 16 عامًا، وعبد الرشيد شعبان محمد، 47 توفي بعد دخوله المستشفى.وكشفت التحريات برئاسة المقدم اسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن المجني عليهم تصدوا للصوص، سرقوا سيارة، وأطلق عليهم لصان النيران بشكل عشوائي، وفرا هاربين