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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بـ145 مليون يورو.. «التنمية الإفريقي» يدعم تطوير السكك الحديدية في مصر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:50 م
جريدة الدستور
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وافق مجلس مديري بنك التنمية الإفريقي على قرض بقيمة 145 مليون يورو لتمويل تطوير أداء وصلاحية نظام السكك الحديدية في مصر، ضمن المشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر.

وذكر البنك- في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن التمويل سيسهم في تحسين السلامة العملياتية، وزيادة استيعاب الشبكة على الخطوط الوطنية للسكك الحديدية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، إن "نظم التنقل الآمنة والمتاحة والخضراء مهمة جدا لتحقيق التنمية المستدامة.. إن التحسين والتوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية في مصر عبر المشروع القومي لتحديث السكك الحديدية، يعزز الانتقال الفاعل ويمكن من التنمية الريفية والحضرية عبر نظام ربط الوسائط.. التكنولوجيا والابتكار والالتزام القوي بدعم النقل العام تمثل العناصر الحيوية لإعادة البناء بشكل أفضل".

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