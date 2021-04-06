أعمال عنف جديدة على خلفية الانتخابات في ولاية بنغال الغربية في الهند

نشبت أعمال عنف جديدة اليوم الثلاثاء في ولاية البنغال الغربية التي تشهد صراعا سياسيا حيث يواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أحد أشرس خصومه في الانتخابات الاقليمية.ويسعى حزب ناريندرا مودي "باهاراتيا جاناتا" الفوز بالاقتراع أمام ماماتا بانيرجي التي تقود حزب "مؤتمر تريمانول" المحلي وتحكم الولاية التي تعد 90 مليون نسمة منذ 2011.ومنذ بدء الانتخابات التي تنتهي في 29 أبريل، تدور مواجهات بين مناصري الحزبين اسفرت عن سقوط قتلى.