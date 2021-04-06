رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لقاء حواري بين شباب الإسكندرية ولجنة «رياضة النواب»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
طباعة
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لقاء حواريا بين أعضاء لجنة الشباب بمجلس النواب، وعدد من الشباب من كافة قطاعات المحافظة، بمركز شباب العمراوي بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية.

شهد اللقاء عدد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب لمراكز الشباب، وأشرف البجرمى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابيه بوزارة الشباب والرياضة، وايمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب الإسكندرية.

وكان قد تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مدار يومين المنشآت الرياضية، عدة أنديه منها نادى الاتحاد السكندري فرع سموحة والنادي الأولمبي، وقد قامت اللجنة بتفقدت الأندية، واستمعت إلى مقترحات رؤساء مجالس إدارات الانديه لتطوير الخدمات داخل تلك المنشآت الرياضية.

بالإضافة إلى مراكز شباب العامرية، وفلسطين، وبرج العرب القديم، ومركز شباب الجزائر، ومركز شباب بهيج،، ومركزي شباب الأنفوشي والسيالة، بالإضافة إلى زيارة نادي الاتحاد السكندري والنادي الأولمبي، ونادي سموحة والجياد ونادي اليخت ونادي الصيد.

ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف، إن الزيارة تهدف إلى تفقد مراكز الشباب بالمحافظة، وخاصة في المناطق التي تدخل في النطاق الجغرافي لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل الوقوف على احتياجاتها، ومحاولة تلبيتها خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن اللجنة ستقدم عددًا من التوصيات عقب الزيارة التي استمر 3 أيام من أجل العمل على تطبيقها على أرض الواقع ومتابعة المشروعات الرياضية، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.

كما أكدت على تعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون على المنظومة الرياضية على أرض المحافظة.

فيما أشاد رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين، بالجهد الذي تقدمه محافظة الإسكندرية لدعم المنظومة الرياضية.

وأشار إلى أن الزيارة تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حولها، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال تلك الزيارة.

وكان قد تضمنت اللجنة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، والنائب حسام غالى أمين سر اللجنه وأعضاء اللجنة، والنائب درويش مرعى، والنائب طارق السيد، النائبة ولاء عبد الفتاح، النائب خالد أحمد، النائبه هاديه حسنى، والنائبه ايه مدنى، وعدد من نواب الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

التحقيقات تكشف سر انتحار مسن في مترو «وادي حوف»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021


الصور

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
المزيد

الثقافة

علاء الدين أيوب يفوز بجائزة خليفة التربوية في مجال البحوث

«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»