لقاء حواري بين شباب الإسكندرية ولجنة «رياضة النواب»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لقاء حواريا بين أعضاء لجنة الشباب بمجلس النواب، وعدد من الشباب من كافة قطاعات المحافظة، بمركز شباب العمراوي بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية.شهد اللقاء عدد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب لمراكز الشباب، وأشرف البجرمى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابيه بوزارة الشباب والرياضة، وايمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب الإسكندرية.وكان قد تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مدار يومين المنشآت الرياضية، عدة أنديه منها نادى الاتحاد السكندري فرع سموحة والنادي الأولمبي، وقد قامت اللجنة بتفقدت الأندية، واستمعت إلى مقترحات رؤساء مجالس إدارات الانديه لتطوير الخدمات داخل تلك المنشآت الرياضية.بالإضافة إلى مراكز شباب العامرية، وفلسطين، وبرج العرب القديم، ومركز شباب الجزائر، ومركز شباب بهيج،، ومركزي شباب الأنفوشي والسيالة، بالإضافة إلى زيارة نادي الاتحاد السكندري والنادي الأولمبي، ونادي سموحة والجياد ونادي اليخت ونادي الصيد.ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف، إن الزيارة تهدف إلى تفقد مراكز الشباب بالمحافظة، وخاصة في المناطق التي تدخل في النطاق الجغرافي لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل الوقوف على احتياجاتها، ومحاولة تلبيتها خلال الفترة القادمة.وأشارت إلى أن اللجنة ستقدم عددًا من التوصيات عقب الزيارة التي استمر 3 أيام من أجل العمل على تطبيقها على أرض الواقع ومتابعة المشروعات الرياضية، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.كما أكدت على تعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون على المنظومة الرياضية على أرض المحافظة.فيما أشاد رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين، بالجهد الذي تقدمه محافظة الإسكندرية لدعم المنظومة الرياضية.وأشار إلى أن الزيارة تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حولها، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال تلك الزيارة.وكان قد تضمنت اللجنة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، والنائب حسام غالى أمين سر اللجنه وأعضاء اللجنة، والنائب درويش مرعى، والنائب طارق السيد، النائبة ولاء عبد الفتاح، النائب خالد أحمد، النائبه هاديه حسنى، والنائبه ايه مدنى، وعدد من نواب الإسكندرية.