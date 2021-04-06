مصر للطيران تسيير 51 رحلة لنقل 4284 راكبا غدا

تسير مصرللطيران غدًا الأربعاء، 51 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى عدة مدن وعواصم أوروبية وآسيوية وأفريقية وباقي المطارات الإقليمية، بمعدل 34 رحله دولية إلى كل من واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، أمستردام، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، أبوظبي، و13 داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميعها أكثر من 4284 راكبا.وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.