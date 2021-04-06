مواعيد وقنوات عرض مسلسل ضل راجل فى رمضان 2021

مواعيد وقنوات عرض مسلسل ضل راجل في رمضان 2021

أبطال وصناع مسلسل ضل راجل

أصبحت مواعيد وقنوات عرض مسلسل "ضل راجل" في رمضان 2021 من بطولة النجم ياسر جلال، من الأعمال التي تستحوذ على معدل بحث كبير خلال الفترة الماضية عبر مواقع الإنترنت المختلفة، بعد أن حقق برومو المسلسل مشاهدات عالية للغاية منذ طرحه المنتج تامر مرسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.يعرض مسلسل ضل راجل من بطولة النجم ياسر جلال على شبكة تليفزيون الحياة من خلال القناة العام وقناة الحياة دراما بداية من الثانية عشرة صباحًا يوم الثلاثاء القادم الموافق الثالث عشر من شهر أبريل، الأول من شهر رمضان الكريم، على أن يعرض المسلسل بعدها على قناة الدراما ويعرض على قناة الدراما بواقع 4 مرات يوميًا بما يتيح للجمهور أكبر فرصة لمشاهدة المسلسل من قبل الجمهور المصري والعربي، والعمل الجديد قارب طاقم عمله على الانتهاء منه تمامًا على أن تسلم الحلقات العشر الأولى منه خلال الأيام القليلة القادمة.مسلسل ضل راجل من بطولة النجم ياسر جلال ونرمين الفقي ونور اللبنانية ومحمود عبدالمغني ورنا رئيس ويشارك أيضًا كل من أميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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أحداث ضل راجل

تدور أحداث ضل راجل حول مدرس تربية رياضية وسائق تاكسي في المساء يحاول المقاومة من أجل الإنفاق على منزله ولكن تقع ابنته في ورطة كبيرة واعتداء كبير فيحاول طوال الأحداث إعادة حقها المسلوب وسط أجواء من الإثارة والتشويق، وقارب على الانتهاء هو وطاقم العمل من التصوير تماما.