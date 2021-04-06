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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير الإمارات يصل تل أبيب على متن الرحلة الأولى لطيران الاتحاد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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وصل سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة، اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب على متن الرحلة الأولى لشركة الاتحاد للطيران من أبوظبي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال السفير الإماراتي، خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في مطار بن غوريون الدولي: "منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية بين الإمارات وإسرائيل، وبلدينا يعملان معًا لتعزيز حقبة جديدة مزدهرة من التعاون المثمر".

وأضاف: "مع استمرار دولتينا في السعي إلى التعافي من جائحة "كوفيد - 19"، فإنه لدينا الكثير لنتطلع إليه من خلال التبادل التجاري والدبلوماسي والصحي والتقني والسياحي".

وتابع: "بعد أن صنعت الإمارات وإسرائيل التاريخ من خلال توقيع الاتفاق الابراهيمي للسلام، فإنهما الآن على استعداد للبناء على الإنجازات المشتركة لبدء المرحلة التالية من التعاون".

ويأتي بدء رحلات الطيران المنتظمة بين الإمارات وإسرائيل من قبل الاتحاد للطيران، في أعقاب الاتفاق الابراهيمي لتطبيع العلاقات الثنائية بين الجانبين، والذي تم توقيعه في سبتمبر 2020.

وحملت رحلة الاتحاد للطيران الأولى إلى تل أبيب على متنها، وفدًا دبلوماسيًا واقتصاديًا رفيع المستوى ضم كلا من "إيتان نائي" رئيس بعثة إسرائيل في دولة الإمارات، و"توني دوجلاس" الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد.

وأكد دوجلاس، أن "إطلاق أولى رحلاتنا التجارية المجدولة لا يعد وحسب خطوة مهمة بالنسبة للاتحاد للطيران، بل يعد أيضا محطة بارزة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".

وصرح: "يسرنا استقبال هذا الوفد رفيع المستوى على متن رحلتنا اليوم، ما يؤكد على أهمية هذه المناسبة، كما أننا نتطلع إلى ربط إسرائيل بأبوظبي والإمارات العربية المتحدة وما بعدها لتصل إلى مختلف الوجهات حول العالم".

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