قصة قداس تسبب في «وفاء النيل» وفيضانه

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى القديس البابا بطرس السابع الشهير بالجاولي.قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ«السنكسار» إن «وفاء النيل» الحادثة المعروفة حدثت فعليصا في عهد البابا بطرس السابع المعروق بالجاولي.وأضاف: «حدث أن النيل لم يف بمقداره المعتاد لآرواء البلاد في إحدى السنين، فخاف الناس من وطأة الغلاء وشده الجوع إذا أجدبت الأرض، واستعانوا بمحمد علي باشا طالبين منه أن يأمر برفع الأدعية والصلوات إلى الله تعالي لكي يبارك مياه النيل ويزيدها فيضانا حتى تروي الأراضي فتأتي بالثمار الطيبة ولا تقع المجاعة على الناس».وتابع: «استدعي الباشا البابا بطرس السابع رجال الاكليروس وجماعة الأساقفة وخرج بهم إلى شاطئ النهر واحتفل بتقديم سر الشكر وبعد إتمام الصلاة غسل أواني الخدمة المقدسة من ماء النهر وطرح الماء مع قربانة البركة في النهر فعجت أمواجه واضطرب ماؤه وفاض فأسرع تلاميذ البابا إلى رفع أدوات الاحتفال خشية الغرق فعظمت منزلة البطريرك لدي الباشا وقربه إليه وكرم رجال أمته وزادهم حظوة ونعمة».