السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة لحركة القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة في حركة القطارات، اليوم الثلاثاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:أولًا: خط القاهرة الإسكندريةمتوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.ثانيًا: خط القاهرة السد العالىمتوسط تأخيرات القطارات كالتالي:- القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة.- أسيوط أسوان مدة 30 دقيقة.ثالثًا: خط بنها- بورسعيدمتوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة.رابعًا: خط طنطا- المنصورة- دمياطمتوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.خامسا: خط قليوب- شبين القناطر- الزقازيق- المنصورةمتوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة.واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.