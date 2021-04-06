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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة لحركة القطارات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:30 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة في حركة القطارات، اليوم الثلاثاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالى

متوسط تأخيرات القطارات كالتالي:

- القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة.

- أسيوط أسوان مدة 30 دقيقة.

ثالثًا: خط بنها- بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا- المنصورة- دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

خامسا: خط قليوب- شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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