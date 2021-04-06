«الأرثوذكسية»: إبراهيم باشا نجل محمد علي شاهد النور من قبر المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى القديس البابا بطرس السابع الشهير بالجاولي.و قال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن حادثة النور في القدس الشريف تعتبر من أبرز العجائب التي اظهرها الله بالكنيسة المصرية في عهد البابا بطرس السابع الشهير بالجاولي.وأضاف الكتاب:" فقد حدث أن الأمير إبراهيم باشا نجل محمد علي باشا بعد أن فتح بيت المقدس والشام سنة 1832، دعا البابا بطرس السابع لزيارة القدس الشريف ومباشرة خدمة ظهور النور في يوم سبت الفرح من قبر السيد المسيح بأورشليم كما يفعل بطاركة الروم في كل سنة، فلبي البابا الدعوة ولما وصل فلسطين قوبل بكل حفاوة وإكرام، ودخل مدينة القدس بموكب كبير واحتفال فخم اشترك فيه الوالي والحكام ورؤساء الطوائف المسيحية".وتابع " السنكسار":"ولما رأي بحكمته أن انفراده بالخدمة علي القبر المقدس يترتب عليه عداوة بين القبط والروم اعتذر للباشا لإعفائه من هذه الخدمة، فطلب إليه أن يشترك مع بطريرك الروم على أن يكون هو ثالثهم لأنه كان يرتاب في حقيقة النور، وفي يوم سبت النور غصت كنيسة القيامة بالجماهير حتى ضاقت بالمصلين فأمر الباشا بإخراج الشعب خارجا بالفناء الكبير، ولما حان وقت الصلاة دخل البطريركان مع الباشا إلى القبر المقدس وبدأت الصلاة المعتادة".واختتم كتاب التاريخ الكنسي:" وفي الوقت المعين انبثق النور من القبر ورأه الباشا جيدا، أما الشعب الذي في الخارج فكانوا أسعد حظا ممن كانوا بداخل الكنيسة فان أحد أعمدة باب القيامة الغربي انشق وظهر لهم منه النور، وقد زادت هذه الحادثة مركز البابا بطرس هيبة واحتراما لدي الباشا وقام قداسته بإصلاحات كبيرة في كنيسة القيامة".