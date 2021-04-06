محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

ووجه محافظ أسيوط رئيس مركز ومدينة البدارى ومدير المستشفى ورؤساء الأقسام بالمتابعة المستمرة لسير العمل ومقابلة المرضى للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها، كما طالب بحصر احتياجات أقسام المستشفى من أجهزة طبية أو تخصصات طبية لمخاطبة وزارة الصحة لتوفير تلك الاحتياجات للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفى البدارى المركزي لمتابعة سير العمل داخل أقسام المستشفى والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والتعامل معها.رافقه خلال الجولة محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، وناجح سعد، نائب رئيس المركز.حيث بدأ المحافظ زيارته المفاجئة لمستشفى البدارى المركزي بتفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى ووحدة معالجة المياه، والتقى بالمرضى والعاملين بالقسم، واطمأن على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، مشيدًا بدور الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم وتقديم الخدمات الطبية بسهولة وتذليل كافة الإجراءات أمامهم تم تفقد بنك الدم بالمستشفى والمعمل الملحق به، واستمع الى شرح من مدير المستشفى للكميات المتوفرة من فصائل الدم، كما تفقد صيدلية المستشفى وصيدلية العلاج على نفقة الدولة، واستمع إلى شرح لأنواع وكميات الأدوية المتوفرة بالمستشفى، فضلًا عن توافر المستلزمات الطبية.واستكمل المحافظ جولته بالمستشفى بتفقد العيادات الخارجية، منها عيادة الأسنان والرمد والنفسية والعصبية، وتابع سير العمل بتلك العيادات وتواجد الأطباء والتمريض، كما أنهى جولته بالمستشفى بتفقد المغسلة المركزية والمطبخ الرئيسي وشاهد سير العمل بهما، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.