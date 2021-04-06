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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ميادة الحناوي:مشتاقة للغُنا.. ومحسن جابر سبب إبتعادي عن الساحة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:52 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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تاريخ طويل من الإبداع الفني، لقبت بمطربة الجيل، قدمت ما يقرب من 850 أغنية بينها 78 وطنية وخمس اوبريتات إضافة إلي 10 أغنيات دينية؛ خلال الفترة الاخيرة تداولت بعض المواقع شائعة إصابة الفنانة ميادة الحناوي كورونا، وتسبب مرضها عن اختفاءها من الساحة؛ "الدستور تواصلت مع النجمة السورية فى هذا الحوار الذى كشفت فيه عن حالتها الصحية وسبب إبتعادها عن الغناء مؤخرا.

بداية.. نريد أن نطمئن علي صحتك ؟
ما أثير مؤخرًا عن إصابتي بـ"الزهايمر"، ليس صحيحا، كما ترددت شائعة حول اصابتي بفيروس كورونا، لا اعرف من وراءها.

هل انزعجت من الشائعات؟
من ينشر الشائعات أناس لا يخافون الله، ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت شئ مؤسف في حياتنا، ونستخدمها بطريقة سلبية".

هل هناك أعراض صحية بشكل عام؟
أتمتع بحالة صحية جيدة، اتواجد في منزلي وسط أقاربي بسوريا، فقد مررت بظروف أسرية قاسية بعد وفاة شقيقتي، بجانب خضوع شقيقي الأصغر لعملية جراحية في القلب، أيضا الأحداث التى يمر بها العالم جراء حائجة"كورونا".

ما سبب الابتعاد عن الساحة الغنائية بعد آخر ألبوماتك "عادي" منذ أكثر من 10 أعوام؟
سعدت بالالبوم ويضم 10 أغنيات متنوعة من الانماط الموسيقية، وسبب الغياب هو احتكار شركة المنتج محسن جابر لأعمالي الفنية منذ الثمانينات، وبالفعل قد انتهيت من تسجيل أكثر من خمس أغنيات منهم ثلاث لم تعرض حتي هذه اللحظة ولا أعرف السبب، فهو صاحب الحق في ذلك لأن التعاقد نص علي ذلك.

ما هى الأغنيات الثلاث ؟
اغنية "رجعنا لبعضينا"، للموسيقار محمد سلطان، "أنا اللي جبته لنفسي"، وأغنية "ما بشتكيش"، للموسيقار بليغ حمدي، والأغنيات من كلمات الشاعر عبدالوهاب محمد.

ماذا عن التنازل ؟
وقعت علي التنازل عن الأغنيات، وأشعر بحزن شديد بسبب عدم التواصل مع المنتج محسن جابر منذ فترة طويلة، واتشوق إلي عودتي للساحة الغنائية مرة أخري بعد غياب دام اكثر من 3 سنوات منذ أخر حفلاتي بعام 2019.

ما رأيك في برامج المسابقات ؟
رغم وجود أصوات جيدة بها الإ أنني أرفض تلك البرامج تمامًا، لأنها تهتم بحصد المكاسب المالية من خلال الإعلانات ونسب المشاهدة، وتصبح المواهب بعد إنتهاء البرنامج في طي النسيان دون وجود داعم حقيقي للموهبة.


..وأغنيات المهرجانات؟
أغاني المهرجانات ظاهرة مؤقته، نكسة موسيقية تؤثر بالسلب على ذوق المجتمع، بعيدة كل البعد عن الغناء الشرقي، لست ضد نوع الموسيقي بل ضد الكلمات المبتذلة الدخلية على مجتمعاتنا العربية.

هل يجب علي الجميع أن يتكاتف ضد تلك النوعية من الأغنيات؟
لابد أن تتوافر معايير فنية منها الصوت الجيد، الكلمة واللحن، فالفن سلاح مهم في محاربة الأفكار المتطرفة، وفي الوقت نفسه يجب مواجهة أي محاولات لتخريب الموسيقى وتحويلها إلى إسفاف.


أقرب الاصوات إلي قلبك ؟
المطربة آمال ماهر من الأصوات الحلوة، اتمني ان يجمني ديو غنائي مع الفنان كاظم الساهر، أوالفنان الكبير هاني شاكر،فهم سفراء للأغنية العربية الأصيلة.

أخيرا.. ماهى طقوسك الفنية في اختيار أعمالك؟
انتمي إلى المدرسة القديمة التى تربيت عليها، من خلال عقد جلسات عمل، فلا توجد بقاموسي الفني ارسال الأعمال الفنية عبر تطبيقات مثل واتس اب، فحرية الإبداع ونقل الصورة الغنائية بشكل سليم من خلال الاجتماعات المباشرة، وليست إلكترونية.

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