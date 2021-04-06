ميادة الحناوي:مشتاقة للغُنا.. ومحسن جابر سبب إبتعادي عن الساحة

بداية.. نريد أن نطمئن علي صحتك ؟

هل انزعجت من الشائعات؟

هل هناك أعراض صحية بشكل عام؟

ما هى الأغنيات الثلاث ؟

ماذا عن التنازل ؟

ما رأيك في برامج المسابقات ؟

..وأغنيات المهرجانات؟

هل يجب علي الجميع أن يتكاتف ضد تلك النوعية من الأغنيات؟

أقرب الاصوات إلي قلبك ؟

أخيرا.. ماهى طقوسك الفنية في اختيار أعمالك؟

تاريخ طويل من الإبداع الفني، لقبت بمطربة الجيل، قدمت ما يقرب من 850 أغنية بينها 78 وطنية وخمس اوبريتات إضافة إلي 10 أغنيات دينية؛ خلال الفترة الاخيرة تداولت بعض المواقع شائعة إصابة الفنانة ميادة الحناوي كورونا، وتسبب مرضها عن اختفاءها من الساحة؛ "الدستور تواصلت مع النجمة السورية فى هذا الحوار الذى كشفت فيه عن حالتها الصحية وسبب إبتعادها عن الغناء مؤخرا.ما أثير مؤخرًا عن إصابتي بـ"الزهايمر"، ليس صحيحا، كما ترددت شائعة حول اصابتي بفيروس كورونا، لا اعرف من وراءها.من ينشر الشائعات أناس لا يخافون الله، ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت شئ مؤسف في حياتنا، ونستخدمها بطريقة سلبية".أتمتع بحالة صحية جيدة، اتواجد في منزلي وسط أقاربي بسوريا، فقد مررت بظروف أسرية قاسية بعد وفاة شقيقتي، بجانب خضوع شقيقي الأصغر لعملية جراحية في القلب، أيضا الأحداث التى يمر بها العالم جراء حائجة"كورونا".ما سبب الابتعاد عن الساحة الغنائية بعد آخر ألبوماتك "عادي" منذ أكثر من 10 أعوام؟سعدت بالالبوم ويضم 10 أغنيات متنوعة من الانماط الموسيقية، وسبب الغياب هو احتكار شركة المنتج محسن جابر لأعمالي الفنية منذ الثمانينات، وبالفعل قد انتهيت من تسجيل أكثر من خمس أغنيات منهم ثلاث لم تعرض حتي هذه اللحظة ولا أعرف السبب، فهو صاحب الحق في ذلك لأن التعاقد نص علي ذلك.اغنية "رجعنا لبعضينا"، للموسيقار محمد سلطان، "أنا اللي جبته لنفسي"، وأغنية "ما بشتكيش"، للموسيقار بليغ حمدي، والأغنيات من كلمات الشاعر عبدالوهاب محمد.وقعت علي التنازل عن الأغنيات، وأشعر بحزن شديد بسبب عدم التواصل مع المنتج محسن جابر منذ فترة طويلة، واتشوق إلي عودتي للساحة الغنائية مرة أخري بعد غياب دام اكثر من 3 سنوات منذ أخر حفلاتي بعام 2019.رغم وجود أصوات جيدة بها الإ أنني أرفض تلك البرامج تمامًا، لأنها تهتم بحصد المكاسب المالية من خلال الإعلانات ونسب المشاهدة، وتصبح المواهب بعد إنتهاء البرنامج في طي النسيان دون وجود داعم حقيقي للموهبة.أغاني المهرجانات ظاهرة مؤقته، نكسة موسيقية تؤثر بالسلب على ذوق المجتمع، بعيدة كل البعد عن الغناء الشرقي، لست ضد نوع الموسيقي بل ضد الكلمات المبتذلة الدخلية على مجتمعاتنا العربية.لابد أن تتوافر معايير فنية منها الصوت الجيد، الكلمة واللحن، فالفن سلاح مهم في محاربة الأفكار المتطرفة، وفي الوقت نفسه يجب مواجهة أي محاولات لتخريب الموسيقى وتحويلها إلى إسفاف.المطربة آمال ماهر من الأصوات الحلوة، اتمني ان يجمني ديو غنائي مع الفنان كاظم الساهر، أوالفنان الكبير هاني شاكر،فهم سفراء للأغنية العربية الأصيلة.انتمي إلى المدرسة القديمة التى تربيت عليها، من خلال عقد جلسات عمل، فلا توجد بقاموسي الفني ارسال الأعمال الفنية عبر تطبيقات مثل واتس اب، فحرية الإبداع ونقل الصورة الغنائية بشكل سليم من خلال الاجتماعات المباشرة، وليست إلكترونية.