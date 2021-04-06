«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى القديس الأنبا صرابامون الشهير بـ«أبو طرحة»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى القديس الأنبا صرابامون الشهير بـ"أبو طرحة".قال الكاتب والمؤرخ توفيق اسكاروس، في الجزء الأول من كتابه نوابغ الأقباط في القرن التاسع عشر: "وذات مرة كان بالبتانون في أيام القمص منصور فرج وعند زيارة البلدة سأل القمص منصور فرج - وكان الأنبا صرابامون لا يميل إلى خلفة البنات - " عندكش وليدات اليوم يا أبوي منصور " ؟ فأجابه "عندي بنت" فقال: "بنت كبه" وقبل أن يفارق الأسقف البلدة ماتت البنت.وأضاف: "وتكرر هذا في زيارة ثانية، ثم أعطاه الله بنتا ثالثة وعند ذهابه إلى مصر ذهب القمص منصور لزيارته – وكان يصلى في كنيسة حارة زويلة – فسأله الأسقف "عندكش وليدات فأجابه القمص بحزن وصعوبة" ما باقولش يا أخوي"، فقال الأسقف "ليه يا أبوي" فأجابه "أقول تقولي كبه وآنا في احتياج لظفر بنت، الله يجيب وآنت تودي فقال له الأسقف "ما عدتش أقول يا أبوي ".وتابع: "وأوقفه أمام الهيكل وقال "يا يسوع الناصري ولدين لأبوي منصور، وأجاب الله طلبه الأسقف وخلف أربعة أولاد هم القمص منصور خليفته وفرج رئيس حسابات المديرية وتوما الذي توظف بالمديرية ومرقس، كما يذكر تاريخه عجائب وتصرفات حكيمة وقد كتبت هذه فقط على سبيل المثال".