«قوى عاملة النواب» عن مشروع تنمية الأسرة: خطوة لضبط الزيادة السكانية

أشاد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه خطوة جديدة للقضاء على الزيادة السكانية.وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة خلال بيان له، أن المرأة المصرية دائمًا وأبدًا على رأس الأولوية الوطنية في الدولة المصرية، ويأتي ذلك في إطار الأهمية القصوى لدورها الحقيقي كشريك أساسي في صناعة النجاح، حيث تتبع الدولة استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة بجانب تمكينها اجتماعيًا وسياسيًا.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشاركة المرأة اقتصاديًا ستسهم في رفع الناتج المحلي، بالإضافة إلى أنه يوفر حياة أفضل لها ولأسرتها، ويعتبر هذا الهدف الاستراتيجي عنصرًا رئيسيًا لتقدم الدول، فضلًا عن الارتقاء بخصائص السكان في المقام الأول، من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وضبط معدلات النمو السكاني، ليكون هناك توازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي.