رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قوى عاملة النواب» عن مشروع تنمية الأسرة: خطوة لضبط الزيادة السكانية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:28 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أشاد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه خطوة جديدة للقضاء على الزيادة السكانية.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة خلال بيان له، أن المرأة المصرية دائمًا وأبدًا على رأس الأولوية الوطنية في الدولة المصرية، ويأتي ذلك في إطار الأهمية القصوى لدورها الحقيقي كشريك أساسي في صناعة النجاح، حيث تتبع الدولة استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة بجانب تمكينها اجتماعيًا وسياسيًا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشاركة المرأة اقتصاديًا ستسهم في رفع الناتج المحلي، بالإضافة إلى أنه يوفر حياة أفضل لها ولأسرتها، ويعتبر هذا الهدف الاستراتيجي عنصرًا رئيسيًا لتقدم الدول، فضلًا عن الارتقاء بخصائص السكان في المقام الأول، من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وضبط معدلات النمو السكاني، ليكون هناك توازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي.

موضوعات متعلقة

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

المخرج خالد يوسف يطرح فكرة لإنقاذ مسلسل الملك

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز


الصور

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
المزيد

الثقافة

علاء الدين أيوب يفوز بجائزة خليفة التربوية في مجال البحوث

«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»