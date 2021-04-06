«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بأمانة الدكتور نظير ‏عياد، ندوة بعنوان "فضل شهر رمضان الكريم" وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الثانية عشرة ظهرًا، في إطار احتفال وزراة الثقافة بشهر رمضان.يتحدث في الندوة الدكتور حسن السيد خليل رئيس إدارة مركزية بالأزهر الشريف، والدكتور أحمد همام مدير عام الإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وتقام بقاعة على مبارك في مقر دار الكتب بكورنيش النيل.