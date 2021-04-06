«تموين المنيا»: وصول دفعة جديدة من الأرقام السرية للبطاقات

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن وصول دفعة جديدة من الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات التموينية الخاصة بالمواطنيين الذين لديهم مشكله في الحصول على الأرقام السرية، وجارٍ توزيع الأرقام السرية على أصحابها.وقال الدكتور محمود يوسف إن مديرية التموين بالمنيا تهيب بالمواطنين المعلنة أسماؤهم في الكشوف المعلنة داخل مبنى المديرية التوجه إلى مديرية التموين وحدة النظم والمعلومات ومعهم بطاقاتهم الشخصية وصورة ضوئية منها، وذلك لاستلام الرقم السري الخاص بهم.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في سبيل تقديم خدمة تموينية تليق بالمواطنين، وتيسيرًا على أصحاب البطاقات التموينية في حل مشكلة الحصول على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين الذين لديهم مشكلة في الحصول على الأرقام السرية.