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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات تحسبًا لزيادة إصابات كورونا فى رمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن رفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات تحسبًا لزيادة أعداد الإصابات بكورونا خلال شهر رمضان.

ولفتت إلى أنه تمت مراجعة أسرة الرعاية المركزة وأسرة التنفس الصناعى وأسرة الداخلى، ومراجعة شبكات الاكسجين وتزويدها والمخزون الاستراتيجى لها، وذلك وفقًا لتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى كل المديريات الصحية في المحافظات.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن وزيرة الصحة وجهت بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية الشخصية بكل المستشفيات، ورفع كفاءة وقدرات المعامل المركزية في المحافظات، وتدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بصورة كافية، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بكل المستشفيات.

وأشارت إلى أن ذروة الموجة الأولى من فيروس كورونا بدأت في الأسبوع الثانى من شهر رمضان واستمرت حتى منتصف يوليو الماضى، لافتة إلى أن وزارة الصحة اكتسبت خبرة كافية في التعامل مع فيروس كورونا.

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