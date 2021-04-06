«واتسآب» يختبر خاصية تنهي أزمة نقل المحادثات بين «أندرويد» و«آبل»

تجري شركة "واتسآب" اختبارات على خاصية جديدة لتطبيق المحادثات الإلكتروني يسمح بنقل سجل المحادثات بين نظام تشغيل الأندرويد و"أى او إس" أو المعروف باسم أنظمة تشغيل الأبل، في خطوة كان ينتظرها الكثيرون ممن عانوا من ضياع محادثاتهم بعد استبدال هواتفهم المحمولة بين النظامين.وأشارت الشركة، حسبما ذكر موقع "جادديتس 360" الإلكتروني، إلى أن التطبيقات التي كانت تستخدم لمساعدة المستخدمين الذين ينتقلون بين نظامي التشغيل، تعد انتهاكا لقواعد خدمات التشغيل، ولم تشر الشركة إلى الموعد المتوقع لإطلاق هذا التحديث الجديد لخدمة الواتساب، إلا أنها توقعت إصداره في وقت قريب.يشار إلى أن شركة "واتساب" قامت مؤخرا بإدخال تحديث على التطبيق يسمح باستخدامه عن طريق أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو من خلال الإنترنت بدون الحاجة إلى إبقاء الهواتف المحمولة متصلة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أن هذه الخاصية يتم تطويرها حاليا لتكون متاحة على أنظمة "أى أو إس" الخاصة بالهواتف.