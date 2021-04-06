طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين بشركة جنوب القاهرة

ويشمل المشتركين في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أحياء:

1 - عابدين.

2 - غرب القاهرة.

3 - وسط القاهرة.

4 - منشية ناصر.

5 - الموسكى.

6 - التبين.

7 - حلوان.

8 - 15 مايو.

9 - المعادى.

10 - البساتين ودار السلام.

11 - السيدة زينب.

12 - مصر القديمة.

13 - الخليفة والمقطم.

14 - الجيزة العجوزة.

15 - الدقى.

16 - الهرم.

17- بولاق.

18 - العمرانية.

19 - شمال الجيزة.

20 - جنوب الجيزة.

21 - مدينة 6 أكتوبر.

22 - مدينة الشيخ زايد.

23 - مراكز ريف الجيزة.



طرق دفع فاتورة الكهرباء 2021

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ويأتي ذلك بعد اللفتة الإنسانية التي جمعت بين شركة "فوري" الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، والشركة القابضة للكهرباء لرفع المعاناة عن المواطنين في كيفية الدفع في ظل الوقت القصير المحدد، حفاظا على أرواحهم من التجمعات في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أيضا وفي السطور القادمة سنتعرف عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فى مصر.