طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين بشركة جنوب القاهرة
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:45 م
ازداد البحث بمحرك البحث العالمي «جوجل» من قبل المصريين بجميع الطبقات المختلفة عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين بشركة جنوب القاهرة.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب القاهرة
وننشر لمتابعي «الدستور» الطرق المختلفة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب القاهرة في السطور التالية:
1- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية (http:www.moee.gov.egtest_newserv2.aspx)
2 - الضغط على قسم الخدمات.
3 - ضغط الدخول إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.
4 - تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.
5 - إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.
6 - الضغط على زر استعلام.
1- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية (http:www.moee.gov.egtest_newserv2.aspx)
2 - الضغط على قسم الخدمات.
3 - ضغط الدخول إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.
4 - تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.
5 - إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.
6 - الضغط على زر استعلام.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب القاهرة
ويشمل المشتركين في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أحياء:
1 - عابدين.
2 - غرب القاهرة.
3 - وسط القاهرة.
4 - منشية ناصر.
5 - الموسكى.
6 - التبين.
7 - حلوان.
8 - 15 مايو.
9 - المعادى.
10 - البساتين ودار السلام.
11 - السيدة زينب.
12 - مصر القديمة.
13 - الخليفة والمقطم.
14 - الجيزة العجوزة.
15 - الدقى.
16 - الهرم.
17- بولاق.
18 - العمرانية.
19 - شمال الجيزة.
20 - جنوب الجيزة.
21 - مدينة 6 أكتوبر.
22 - مدينة الشيخ زايد.
23 - مراكز ريف الجيزة.
1 - عابدين.
2 - غرب القاهرة.
3 - وسط القاهرة.
4 - منشية ناصر.
5 - الموسكى.
6 - التبين.
7 - حلوان.
8 - 15 مايو.
9 - المعادى.
10 - البساتين ودار السلام.
11 - السيدة زينب.
12 - مصر القديمة.
13 - الخليفة والمقطم.
14 - الجيزة العجوزة.
15 - الدقى.
16 - الهرم.
17- بولاق.
18 - العمرانية.
19 - شمال الجيزة.
20 - جنوب الجيزة.
21 - مدينة 6 أكتوبر.
22 - مدينة الشيخ زايد.
23 - مراكز ريف الجيزة.
طرق دفع فاتورة الكهرباء 2021
يمكن دفع فاتورة الكهرباء عن طريق تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة من خلال الرابط التالي http:www.eehc.gov.eg، واختيار طرق الدفع المناسبة، ومن خلال فروع شركة الكهرباء المنتشرة علي جميع مستوي الجمهورية، وأيضًا يمكن دفع فاتورة الكهرباء 2021عن طريق شركات المحمول أو مكاتب البريد المصري أو من خلال 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء، أو من خلال منافذ التحصيل الالكترونية مثل «مصاري، وفوري، وأمان، وممكن، تمام، وسداد، وضمان».
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ويأتي ذلك بعد اللفتة الإنسانية التي جمعت بين شركة "فوري" الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، والشركة القابضة للكهرباء لرفع المعاناة عن المواطنين في كيفية الدفع في ظل الوقت القصير المحدد، حفاظا على أرواحهم من التجمعات في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أيضا وفي السطور القادمة سنتعرف عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فى مصر.
ويأتي ذلك بعد اللفتة الإنسانية التي جمعت بين شركة "فوري" الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، والشركة القابضة للكهرباء لرفع المعاناة عن المواطنين في كيفية الدفع في ظل الوقت القصير المحدد، حفاظا على أرواحهم من التجمعات في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أيضا وفي السطور القادمة سنتعرف عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فى مصر.