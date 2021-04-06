حريق بسيارة نقل أثناء ترخيصها بمرور كوم حمادة (فيديو)

نشب حريق داخل سيارة نقل ثقيل "زيرو" أثناء وقوفها لإجراء الفحص الفنى أمام وحدة مرور مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوقوع حريق هائل داخل سيارة نقل ثقيل زيرو، أمام وحدة مرور مركز كوم حمادة.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية برئاسة الرائد صلاح الكفراوي، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.وبالفحص تبين أن السيارة ملك "سامى محمد"، وأثناء إجراءات الفحص الفنى لترخيص السيارة شب حريق هائل بها بسبب حدوث ماس كهربائي.تم تحرير المحضر اللازم، وانتقلت النيابة العامة برئاسة المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة كوم حمادة، لمكان الواقعة لإجراء المعاينة الأولية.