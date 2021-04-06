تفاصيل إخراج شيطان من بنت محمد علي بيد مطران المنوفية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى القديس الأنبا صرابامون الشهير بـ"أبو طرحة".وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن كان الطوباوي العظيم والقديس الكبير أنبا صرابامون مطران المنوفية الشهير بأبي طرحه من أشهر الأساقفة التي قام برسامتهم البابا بطرس السابع البطريرك ال 109، وقد منحه الله موهبة شفاء المرضى وإخراج الأرواح النجسة".واضاف: "وقد أخرج روحا نجسة من الأميرة زهرى هانم كريمة محمد على باشا الكبير والى مصر، ولم يرغب في شئ مما قدمه إليه الأمير العظيم، واكتفى بطلب بعض المؤونة والكسوة لرهبان الأديرة وإرجاع الموظفين إلى الدواوين كما كانوا في سالف الزمان فأعجب به الوالي وأجاب طلبه في أثناء وجوده في الأسقفية عمل عجائب كثيرة منها إخراج الشياطين وشفاء المرضى بكل بلدة يحل فيها، مسلمين ونصارى".ومن جانبه، قال القمص سيداروس روفائيل عم القمص سيداروس اسحق مؤسس كنيسة المطرانية بشبين الكوم، والذي عاصره الأنبا صرابامون، فقال: "كان يؤتي إليه بالمصابين بالأرواح النجسة، ويضعونهم أمامه وخلفه، فكان يأخذ بيده قلة ماء ويتلو على كل واحد منهم مزمور "خاصم يارب مخاصمي، فلا يفرغ من قراءة ربعه، أو نصفه حتى يصرخ الروح النجس بحالة إزعاج شديد في "عرضك في عرضك"، فيقول بلغته الصعيدية "همله يا أبوي، ثم يصب جانبا من ماء القلة، ويرش به المصاب في وجهه ثلاث مرات وفى كل مرة يقول إيسوس بي إخرستوس (يسوع المسيح) ففي الحال يخرج الروح النجس.