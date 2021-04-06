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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: إقامة 123 معرضًا لسلع رمضان بالمراكز والمدن

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:29 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية ومناسبة لجميع الفئات، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فإنه تم التنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية لإقامة 123 معرضا لأهلا رمضان.

وأوضح محافظ المنيا أن هذه المعارض تم توزيعها على مراكز ومدن المحافظة، منها 3 معارض رئيسية كبرى، في مدن: المنيا، بني مزار، وسمالوط، وكذلك 120 معرضا داخل المواقع التجارية لفروع السلاسل التجارية والسوبر ماركت، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ومتطلبات شهر رمضان الكريم (اللحوم، الدواجن، الياميش، التمور) بأسعار تنافسية وتحت إشراف الجهات الرقابية، بالإضافة إلى منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة، وأشار إلى مشاركة 50 فرعا لسلاسل تجارية كبرى في فعاليات أهلا رمضان، كما سيشارك 70 فرعا لسوبر ماركت.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وبحضور نائبه، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، واستقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واطمأن رئيس الوزراء على موقف المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية، حيث يوجد بالمحافظة 19 مستشفى تابعة لوزارة الصحة بها خدمات الأكسجين وتستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وتتم المتابعة اليومية لموقف توافر الأكسجين السائل بعدد 5 خزانات أكسجين بمستشفيات صدر المنيا، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، وعزل ملوي، والمنيا العام، وحميات المنيا، بإجمالي سعة 29130 لترا مكعبا، وعدد 100 أسطوانة أكسجين.

وأكد "القاضي" أنه يتم تطبيق كافة التعليمات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، وتحرير المحاضر وتطبيق الغرامات الفورية على الأفراد والمنشآت المخالفة للتعليمات، من خلال رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم، الصادر بشأنهم قرار وزير العدل رقم 128 لسنة 2020 بمنح عدد 9 رؤساء مدن، و14 نائب رئيس مجلس مدينة بالمحافظة صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701، وبلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها للأفراد والمنشآت حتى الآن 7459 محضرا.

كما وجّه محافظ المنيا بتنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، اعتبارًا من 17 أبريل 2021، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، وكذلك نسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت.

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