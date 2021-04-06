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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تطلق الحلقة الأحدث من «فرح عظيم» (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:47 م
القمص موسى إبراهيم،
القمص موسى إبراهيم،
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم" للبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتناولت الإصحاح السادس من الإنجيل بحسب ما رواه القديس يوحنا تلميذ المسيح.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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