رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد ضرورة الحفاظ على وقف النار في ليبيا

التقى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، وفي أول زيارة لرئيس حكومة أوروبي إلى العاصمة الليبية، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، برئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى ليبيا أيضًا.وشدد دراجي على ضرورة الحفاظ على وقف النار في البلاد، وأهمية هذا الاتفاق الذي طوى صفحة سنوات من النزاع والخلاف، وانقسام المؤسسات التابعة للدولة بين شرق وغرب البلاد.فيما أثنى الدبيبة على أهمية العلاقات الليبية الإيطالية وضرورة تعزيزها، وتطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أنها تشكل تحديًا مشتركًا ليبيًا وأوروبيًا ودوليًا.كما دعا خلال لقاء ضيفه إلى فتح أجواء إيطاليا أمام الطيران الليبي، وأعرب عن تطلع بلاده إلى معالجة قضايا الاستثمار مع إيطاليا.يشار إلى أن مراقبين إيطاليين رأوا أن زيارة دراغي أتت ضمن المسار الأممي والأوروبي الداعم لاستقرار ليبيا، بعد تشكيل حكومة جديدة، والتحضير لانتخابات وطنية في ديسمبر المقبل.