تكريم المدرسين والطلاب المتميزين بالتربية المسرحية في مطروح

كرم عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، مدراء المدارس والموجهين والطلاب المتميزين بنشاط التربية المسرحية والذين حصدوا المراكز المتقدمة في المسابقات على مستوى محافظة مطروح.جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها توجيه عام النشاط التربوي، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية، بحضور الدكتور محمود قاسم، وكيل المديرية، وإسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام، ومنى ناصف، مدير عام الشؤون التنفيذية، وسلوي لطفي، موجه عام التربية المسرحية.وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن شكره وتقديره لتوجيه عام التربية المسرحية ومدراء المدارس المتميزة والتي حصلت على مراكز متقدمة علي مستوى المحافظة بالمسابقات المركزية، وثمن الاهتمام بالأنشطة التربوية التي تعتبر عنصر رئيسي بالعملية التعليمية، مشددا علي دور الأنشطة المحوري في اكتمال شخصية الطالب مع مشاركة جميع الإدارات التعليمية في إبراز أنشطتها التربوية وتنافسها الشريف نحو تقديم أفضل ما لديها من أنشطة.