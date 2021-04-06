احتفالية بمناسبة تسليم شهادات توفيق أوضاع الإصدارات القومية

تقرر تسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له، وذلك احتفالا بتوفيق أوضاع الصحف القومية التي تديرها الهيئة الوطنية للصحافةوتقام احتفالية كبرى يوم الأحد القادم الموافق ١١ إبريل ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، ويقوم بتسليم الشهادات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجى، بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الإصدارات القومية.الجدير بالذكر أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.ويأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلة من الاحتفالات التي يقيمها المجلس لتسليم شهادات اكتمال الاخطارات المقدمة من الصحف وأيضا تراخيص القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية.