1208 إصابات و6 وفيات بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 1208 إصابات جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 764 حالة تعافٍ، كما أن هناك 94 حالة تتواجد بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أن عدد الحالات المتواجدة في المؤسسات الصحية بلغت 623، كما أن هناك 196 حالة بالعناية المركزة.وأوضحت أن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغ 165 ألفًا و482 حالة والمتعافين 148 ألفًا و303 حالات بنسبة تصل إلى 90% والوفيات 1728 بنسبة 1% من إجمالي الحالات المصابة بالفيروس.