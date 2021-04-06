ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة بالمنيا

أعلنت مديرية تموين المنيا عن ضبط 69 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 69 مخالفة تموينية منها 38 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - قضايا أخري متنوعة)، بالإضافة لضبط 31 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن أسعار المنتجات- غش تجاري- منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادات صحية".