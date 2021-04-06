ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة بالمنيا
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:05 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أعلنت مديرية تموين المنيا عن ضبط 69 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 69 مخالفة تموينية منها 38 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - قضايا أخري متنوعة)، بالإضافة لضبط 31 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن أسعار المنتجات- غش تجاري- منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادات صحية".
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 69 مخالفة تموينية منها 38 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - قضايا أخري متنوعة)، بالإضافة لضبط 31 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن أسعار المنتجات- غش تجاري- منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادات صحية".