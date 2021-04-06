السودان: التعنت الإثيوبي يعطل التوافق حول مفاوضات سد النهضة

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، منصور بولاد، اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا تستمر في تعنتها، مشيرًا إلى أن التعنت الإثيوبي عطل التوافق حول منهجية مشتركة لمفاوضات سد النهضة.وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية أن هناك تباعدا بين مواقف وفود السودان ومصر وإثيوبيا، وخلافا كبيرا على مضمون البيان الختامي المشترك لجولة مفاوضات السد، التي استضافتها الكونغو، يومي الأحد والاثنين، بحثا عن حل للأزمة المستمرة منذ سنوات، وذلك وفقا لقناة "الشرق" الإماراتية.