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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

340 فرصة عمل جديدة من القوى العاملة.. تعرف على شروط التقديم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:30 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 340 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات مواد التعبئة والتغليف بالعجوزة، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضن الوظائف المتاحة بالشركة، 45 محاسب، حسابات عامة، عملاء، مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، وألا يزيد عمره عن 32 سنة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات، وذلك للعمل بمقر الشركة، وبفروعها في الإسكندرية، طنطا، مرسى مطروح، وسوهاج.

كما تطلب الشركة، 45 مشرف مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وأن يكون لديه خبرة تتراح من 5 إلى 7 سنوات، وأن يكون لديه رخصة قيادة.

كما تحتاج الشركة، 210 مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 33 سنة، وأن يكون لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات، وأن يكون لديه رخصة قيادة.

وتطلب الشركة أيضا، 20 عامل تعبئة، وذلك للعمل بـ6 اكتوبر، و20 فرد أمن، ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون يقرأ ويكتب، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وذلك للعمل بمقر الشركة، أو أحد فروعها في الإسكندرية، والإسماعيلية، والمنصورة، وطنطا، وسوهاج، والأقصر.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 17 شارع المتحف الزراعي، العجوزة، والتواصل مع المدير المسئول أشرف رفعت.

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