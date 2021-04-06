العثور على أسلحة خفيفة وأعتدة تحت الأرض بالبصرة العراقية

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام اليوم الثلاثاء مصادرة أسلحة خفيفة وأعتدة مختلفة الأنواع البعض منها كانت مخبئة تحت الأرض في المحافظة.وقال قائد العمليات- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "القوات الأمنية وبالتنسيق مع الوكالات الاستخبارية توفرت لديها معلومات تؤكد قيام بعض الأشخاص بدفن السلاح والعتاد بالقرب من المناطق السكنية والبساتين والأبنية المهجورة والسفن الغارقة على ضفاف شط العرب وبقية الأنهار".وأشار قائد العمليات إلى أن "القوات الأمنية قامت بعمليات دهم وتفتيش في تلك المناطق تمكنت خلالها من مصادرة أسلحة خفيفة وأعتدة مختلفة الأنواع البعض منها كانت مخبئة تحت الأرض".