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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مباحثات مصرية أوكرانية لجذب الاستثمارات وتنمية التصنيع المشترك

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:48 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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بحث الاتحاد العام للغرف التجارية، وديميترو سينك، نائب وزير خارجية أوكرانيا، بحضور السفير الأوكراني بالقاهرة، خطة اتحاد الغرف التجارية لدفع التعاون المصري الأوكراني المشترك لتنمية الصادرات السلعية والخدمية، وجذب استثمارات مشتركة جديدة للمنطقة الصناعية بإقليم قناة السويس والمناطق الصناعية الجديدة، وتم تحديد القطاعات ذات الأولوية المشتركة لبدء إطلاق مباحثات تنفيذها.

وقال المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق على تنظيم منتدى أعمال فى شرم الشيخ، على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة الثامنة للتعاون الاقتصادي والعلمي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، لتنمية العلاقات الاقتصادية والربط بين الشركات من الجانبين فى مختلف القطاعات، موضحا أن الاتحاد قرر مجموعة من اللقاءات المكثفة لتنمية التعاون مع أوكرانيا بدأت بمؤتمر افتراضي ولقاءات ثنائية مارس الماضي، وسيليها منتدى الأعمال المصري الأوكراني بالتزامن مع الاجتماع الثامن اللجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي والعلمي، برئاسة وزير التعاون الدولي، يليها ملتقى متخصص للزراعة والصناعات الغذائية بالقاهرة يشارك به وفد من اتحاد المزارعين الأوكراني، ثم يختتم بتنظيم زيارة لوفد مصري لأوكرانيا فى شهر يونيو المقبل بالتواكب مع زيارة وزير الخارجية سامح شكري.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن كافة المباحث قد تمت بالتنسيق  مع الدكتور بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأيمن الجمال، السفير المصري بأوكرانيا، وإيفهين ميكيتينكو، السفير الأوكراني بالقاهرة، والذين شاركوا في اللقاءات التنسيقية.

من جانبه، قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، إنه تمت مناقشة تحقيق التوازن في الميزان التجارى الذى تجاوز 2،6 مليار دولار ويميل لجانب أوكرانيا بسبب الواردات المصرية من القمح، من خلال تبادل الغاز والبترول بالقمح، وجذب الاستثمارات الأوكرانية في مصر، والتي تجاوزت 400 مليون دولار في قطاعات الاتصالات والبناء والتمويل والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة، بخلاف الاستثمارات فى استكشاف واستخراج البترول والغاز بأكثر من 500 مليون دولار، في عدة حقول نفطية في منطقة علم الشاويش، وتنمية السياحة، حيث تربعت أوكرانيا الآن على قمة السياحة الوافدة لمصر بأكثر من 727 ألف سائح فى 2020 أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وكانت أوكرانيا من أوائل الدول التي عادت إلى مصر في شهر يوليو الماضي بعشرات الرحلات يوميًا إلى الغردقة وشرم الشيخ وثلاث رحلات منتظمة أسبوعيا من كييف إلى القاهرة.


وتوقع أمين عام الاتحاد زيادة عدد السائحين الأوكرانيين فى 2021، ليتجاوز أرقام 2019 التى تجاوزت 1،5 مليون سائح، والذي احتلت خلاله السياحة الأوكرانية  المركز الثانى بعد ألمانيا، مؤكدا أن مصر هي الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في إفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذى سيتنامى مع توجه الشركات الأوكرانية لاستخدام مصر كبوابة لدخول الأسواق الإفريقية من خلال التصنيع المشترك.

وأوضح أنه تمت مناقشة جذب الشركات الأوكرانية للتصنيع المشترك بالمصانع المصرية، بمكونات أوكرانية ومصرية، بغرض إعادة التصدير لمناطق التجارة الحرة التي تتجاوز 3،1 مليار مستهلك في إفريقيا، والوطن العربي، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا الجنوبية.

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